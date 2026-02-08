Advertisement
Viral Aksi Pungli di Kota Tua, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |14:08 WIB
Viral Aksi Pungli di Kota Tua, Ini Respons Pramono
Viral Aksi Pungli di Kota Tua, Ini Respons Pramono (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial menampikan aksi pungutan liar (pungli) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, tampak seorang pria akan membuka barrier jalan setelah diberikan uang oleh pengendara agar bisa melintas. 

Aksi tersebut diduga dilakukan oleh juru parkir (jukir) liar. Pengendara sengaja melintasi jalur tersebut agar tidak memutar untuk mencapai tujuannya. 

Terkait video tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan akan menindak tegas praktik pungli di kawasan Kota Tua. Ia bahkan akan membebastugaskan pegawai Pemprov DKI Jakarta jika terlibat dalam pungli itu.

"Siapapun yang melakukan pungli dan kemudian terbukti, saya akan bebas tugaskan di tempat itu. Enggak kompromi lagi dengan hal-hal seperti ini," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (8/1/2026).

Pramono menyebutkan, di bawah pemerintahannya, ia memiliki komitmen membangun Jakarta terbebas dari praktik pungli. Karena itu, ia memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang melenceng dari komitmennya.

"Karena Jakarta harus dibangun dengan komitmen," katanya.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
