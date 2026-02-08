Advertisement
Canda Pramono ke JK : Enggak Mau Masuk Gorong-Gorong, yang Kerja Pikiran dan Otak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |12:30 WIB
Canda Pramono ke JK : Enggak Mau Masuk Gorong-Gorong, yang Kerja Pikiran dan Otak (Aldhi Chandra)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melontarkan candaan ke Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla ketika keduanya meninjau pelaksanaan kerja bakti di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026). Kegiatan bersih-bersih ini merupakan tindak lanjut arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

1. Enggan Masuk Gorong-Gorong

Di sela-sela kegiatan tersebut, Pramono menyampaikan ia memiliki kesamaan dengan JK yakni sama-sama dibesarkan dalam tradisi teknokrasi. Keduanya lebih condong bekerja menggunakan pikiran pada perumusan kebijakan dan sistem. Sementara masuk ke gorong-gorong merupakan pekerjaan teknis. Hal tersebut tak akan dilakukan oleh seorang Pramono dan JK. 

"Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK 'Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi'. Pasti Pak JK sama saya, enggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya'. Pak JK ketawa," kata Pramono usai peninjauan.

Pramono mengaku, sebagai kepala daerah ia bisa saja turun langsung melihat kondisi gorong-gorong. Namun, hal itu ia khawatirkan akan mengejutkan publik.

"Sekali-sekali Gubernur masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak (JK). Tapi, nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong," sambungnya.

