Pramono Klaim Jakarta Nihil Kasus Virus Nipah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |12:33 WIB
Pramono Klaim Jakarta Nihil Kasus Virus Nipah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan belum ada temuan virus nipah di wilayah DKI Jakarta. Pramono menegaskan, Jakarta masih terbebas dari virus tersebut.

"Yang virus Nipah sekali lagi, alhamdulillah sampai hari ini di Jakarta belum ditemukan yang terkena virus Nipah," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan, virus nipah merupakan salah satu hal yang disorot Kementerian Kesehatan. Ia pun mengaku telah mengerahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kemarin waktu berkomunikasi dengan Bapak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan Jakarta segera mengantisipasi untuk itu dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera mengatasi, menangani itu," sambungnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih tanggap menghadapi penyakit. 

"Dan mudah-mudahan Jakarta lebih tanggap, karena persoalan yang menyangkut virus Nipah terus kemudian yang kemarin kencing apa? Tikus dan sebagainya mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta," pungkasnya.

(Awaludin)

      
