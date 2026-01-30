Katulampa Siaga 3, Pramono Buka Sejumlah Pintu Air Antisipasi Banjir Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Bendung Katulampa berstatus Siaga 3 sejak Kamis (29/1/2026). Menyusul kondisi tersebut, Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengendalikan aliran air ke wilayah Jakarta.

“Yang paling utama, karena Katulampa sejak sekitar 15 jam lalu sudah berstatus Siaga 3, kami di Jakarta sudah mempersiapkan diri untuk itu,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Selain Bendung Katulampa, Pintu Air Manggarai juga mengalami kenaikan tinggi muka air (TMA). Pramono menjelaskan, sejumlah pintu air telah dibuka agar aliran air dapat diarahkan menuju laut.

“Beberapa daerah yang selama ini tidak tersentuh, harus dibuka aliran airnya supaya air bisa mengalir ke laut,” jelasnya.