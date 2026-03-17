Negara-Negara Eropa Tolak Tuntutan Trump Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |05:49 WIB
Ilustrasi. (Foto: CENTCOM)
JAKARTA – Tuntutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada negara-negara untuk mengirim kapal perang guna membuka blokade Selat Hormuz oleh Iran mendapat penolakan dari para pemimpin Eropa. Negara-negara Barat, yang biasanya menjadi sekutu dekat AS, tampaknya tidak berminat terseret dalam konflik dengan Iran, yang dimulai oleh Israel dengan dukungan Washington.

Berbicara dalam pertemuan di Brussels, Belgia, Senin (16/3/2026), Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan Berlin tidak berniat bergabung dalam operasi militer selama konflik tersebut.

“Kita membutuhkan kejelasan lebih lanjut di sini,” kata Wadephul kepada wartawan menjelang pertemuan tersebut, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Kami mengharapkan AS dan Israel memberi tahu kami, melibatkan kami dalam apa yang mereka lakukan di sana, dan menjelaskan apakah tujuan-tujuan ini tercapai.”

“Setelah kita memiliki gambaran yang jelas tentang hal itu, kami percaya perlu beralih ke fase berikutnya, yaitu mendefinisikan arsitektur keamanan untuk seluruh wilayah ini bersama dengan negara-negara tetangga,” ujarnya.

Sementara itu, berbicara dari Berlin, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan bahwa meskipun tidak akan ada “partisipasi militer” dari negaranya, mereka siap mendukung upaya diplomatik “untuk memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz”.

 

