HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Ancam Perkaya Uranium 90 Persen Jika AS dan Israel Kembali Menyerang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:23 WIB
Iran Ancam Perkaya Uranium 90 Persen Jika AS dan Israel Kembali Menyerang
Ilustrasi.
TEHERAN – Iran memperingatkan pada Selasa (12/5/2026) bahwa pihaknya dapat memperkaya uranium hingga 90 persen jika Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan baru ke wilayahnya. Uranium dengan tingkat pengayaan 90 persen merupakan salah satu material komponen utama untuk memproduksi senjata nuklir.

“Kami akan meninjaunya di parlemen,” ujar Ebrahim Rezaei, juru bicara Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional parlemen Iran, dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, sebagaimana dilansir Middle East Monitor.

Pernyataan Rezaei muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel dan sekutu AS di Teluk, yang dibarengi dengan penutupan Selat Hormuz.

Gencatan senjata sempat berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang permanen. Masa gencatan senjata tersebut kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan.

Pada Minggu (10/5/2026), Iran telah mengirimkan tanggapannya kepada Pakistan atas proposal AS untuk mengakhiri perang. Namun, Trump menolak usulan tersebut dan menyebutnya sebagai tawaran yang "sama sekali tidak dapat diterima."

(Rahman Asmardika)

