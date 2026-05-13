Gempa M4,6 Guncang Teheran Iran

TEHERAN - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang Teheran, Iran pada Selasa 12 Mei 2026, demikian kata pusat seismologi negara tersebut.

Melansir Alarabiya, gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer (6,21 mil). Namun, tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan material akibat gempa tersebut.

Sementara itu, guncangan gempa juga dirasakan daerah perbatasan antara Teheran dan Mazandaran, menurut penyiar pemerintah Iran, IRIB.

(Arief Setyadi )

