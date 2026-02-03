Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Rencanakan Pembangunan Fly Over di Daan Mogot Jakbar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:42 WIB
Pramono Rencanakan Pembangunan Fly Over di Daan Mogot Jakbar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merencanakan pembangunan fly over di kawasan Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Rencana pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi macet yang disebabkan genangan air apabila terjadi banjir di kawasan itu.

"Untuk jangka menengah saya sedang memikirkan apakah memang diperlukan untuk membuat flyover di tempat ini," kata Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Pramono mengatakan, fly over yang dibangun akan membentang sejauh 2 kilometer. Meski demikian, ia menyebut proyek ini masih dikaji.

"Yang panjangnya mungkin lebih dari 2 kilo. Saya akan minta segera Dinas Bina Marga untuk menghitung kembali flyover di tempat ini," kata dia.

Politikus PDIP itu menjelaskan, langkah itu diambil sebagai jangka menengah penanganan macet dan banjir di wilayah tersebut. Pramono tak menampik bahwa ruas jalan itu memang kerap tergenang akibat curah hujan.

"Karena di tempat ini enggak mungkin, begitu curah hujan 100 saja Sungai Mookervart ini pasti akan melimpah ke jalan yang ada di Daan Mogot," ungkap Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
