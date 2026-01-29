Kurangi Beban Cengkareng Drain, Pemprov DKI Segera Bangun Waduk Polor di Kali Angke

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan membangun waduk di Bendung Polor, Kali Angke, Jakarta Barat. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menggelar rapat terbatas bersama jajaran terkait di Balai Kota Jakarta, Kamis (29/1/2026).

“Sudah menjadi keputusan rapat bahwa akan segera dibangun embung atau Waduk Polor di Bendung Polor Kali Angke,” kata Pramono.

Pembangunan waduk tersebut bertujuan untuk menampung debit air Kali Angke, khususnya saat curah hujan tinggi. Dengan demikian, aliran air yang masuk ke Cengkareng Drain dapat dikendalikan dan bebannya berkurang.

“Ini dilakukan untuk menahan debit air dari Kali Angke agar berkurang di embung tersebut, sehingga tidak seluruhnya langsung mengalir ke Cengkareng Drain,” ujarnya.