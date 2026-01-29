Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, Lalu Lintas di Jalan Jenderal Sudirman Macet

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |10:49 WIB
Hujan Guyur Jakarta, Lalu Lintas di Jalan Jenderal Sudirman Macet
Hujan Guyur Jakarta, Lalu Lintas di Jalan Jenderal Sudirman Macet (Andika Rachmansyah)
JAKARTA - Hujan deras mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak Kamis (29/1/2026) pagi. Kondisi itu membuat arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman padat merayap.

Berdasarkan pantauan di lokasi sejak pukul 09.45 WIB, arus kendaraan terpantau padat merayap. Kepadatan lalu lintas didominasi kendaraan roda empat.

Arus kendaraan terlihat tersendat dari Bundaran Senayan menuju Semanggi, begitu juga pada arah sebaliknya. Kepadatan ini dipicu intensitas hujan yang cukup tinggi sejak pagi. 

Sejumlah pengendara memilih mengurangi kecepatan, terutama pengendara roda dua. Hal ini mengingat kondisi jalan yang basah dan licin dapat membahayakan keselamatan.

Di sisi lain, aktivitas para pegawai perkantoran di kawasan tersebut tetap terlihat berjalan. Petugas keamanan dari gedung perkantoran juga terlihat ikut turun ke jalan  membantu mengurai kepadatan lalu lintas.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, hujan masih mengguyur Jalan Jenderal Sudirman dengan intensitas ringan. Beberapa pengendara roda dua menepikan kendaraannya untuk memakai jas hujan atau membeli jas hujan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
