HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan Suprapto, Jalur Lambat Ditutup

Abu Sahma Pane , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |09:12 WIB
Banjir Rendam Jalan Suprapto, Jalur Lambat Ditutup
Banjir Rendam Jalan Suprapto, Jalur Lambat Ditutup (Abu Sahma Pane)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan banjir di Jalan Letjen Suprapto Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone pada pukul 07.00 WIB di jalur lambat Jalan Letjen Suprapto arahan Senen, ketinggian air mencapai sekira 30-40 cm. Titik banjir tersebut tepat berada di seberang ITC Cempaka Mas.

Kondisi ini membuat polisi menutup ruas jalur lambat. Hal itu dilakukan guna mencegah kendaraan mogok akibat menerabas banjir.

Wakil Kepala Polsek Cempaka Putih AKP Moh Winarto yang berjaga di lokasi menegaskan jalur lambat sudah pasti tidak bisa dilintasi pagi ini karena banjir belum surut.

"Jalur lambat sementara tidak bisa dilintasi, tinggi air di sini kurang lebih 30 cm," ujarnya.

Lebih lanjut tampak kepadatan lalu lintas di jalur cepat Jalan Letjen Suprapto. Polisi dibantu personel Satpol PP terus berupaya mengatur lalu lintas dalam kondisi hujan terus mengguyur.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Hujan Banjir Jakarta banjir
