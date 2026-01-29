Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, Jalan Daan Mogot dan Taman Kota Jakbar Terendam Banjir

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |07:49 WIB
Hujan Guyur Jakarta, Jalan Daan Mogot dan Taman Kota Jakbar Terendam Banjir
Hujan Guyur Jakarta, Jalan Daan Mogot dan Taman Kota Jakbar Terendam Banjir (X/@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Jalan Daat Mogot Raya, Jakarta Barat, terendam banjir setinggi 30 cm pada Kamis (29/1/2026) pagi. Genangan tersebut berada di jalur menuju Cengkareng. 

Hal itu sebagaimana disampaikan akun X @TMCPoldaMetro. Diketahui, Jakarta diguyur hujan pagi ini. 

"06.03 genangan setinggi 30cm merendam Jl Daan Mogot Raya arah Cengkareng Jakarta Barat," tulisnya. 

Selain di Daan Mogot, terdapat daerah lain di Jakbar yang terendam, yakni di kawasan Taman Kota Jakarta Barat. 

Pada pukul 06.50 WIB, ketinggian air disebutkan mencapai 15 cm. Pengendara pun diimbau hati-hati. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
