Sempat Surut, Permukiman di Kebon Pala Jaktim Kembali Terendam Banjir

JAKARTA - Permukiman di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, kembali terendam banjir, pada Rabu (28/1/2026). Banjir di permukiman tersebut sebelumnya sempat surut.

1. Kembali Terendam

"Ya kemarin sempat surut, dibantu damkar juga untuk bersih-bersih," kata Ketua RT, Sanusi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Ia mengatakan, wilayahnya teredam banjir setinggi 25 cm. Air membanjiri kawasan tersebut mulai dari subuh tadi.

"Air mulai naik lagi sekitar 25 cm tadi, dari tadi subuh," ujar dia.

Ia menduga banjir saat ini merupakan kiriman air dari hulu. Pasalnya seharian ini Jakarta tidak diguyur hujan.