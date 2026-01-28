BMKG Prediksi Hujan Lebat hingga Februari, Waspada Banjir dan Longsor

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Indonesia masih akan berlangsung hingga Februari 2026, sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei.

Sejumlah wilayah, khususnya Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, masih berpotensi mengalami hujan lebat hingga akhir Januari.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan, pada periode 26–28 Januari 2026, curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk DKI Jakarta, masih tergolong tinggi. Wilayah yang perlu mewaspadai hujan lebat meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh Pulau Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara.

“Kami sampaikan bahwa daerah yang untuk seminggu ke depan, tanggal 26, 27, 28 ini, yang cukup tinggi adalah di daerah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara,” kata Faisal, Selasa 28 Januari 2026.