HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Waspada, Hujan di Hampir Semua Wilayah!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |05:10 WIB
Cuaca hujan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Ibu Kota Jakarta, didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, pada Rabu (28/1/2026).

Hampir seluruh wilayah diprakirakan mengalami kondisi berawan disertai hujan, dengan suhu udara relatif sejuk dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.

Seperti di Administrasi Kepulauan Seribu, hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu berkisar antara 25–27 derajat Celsius dan kelembapan udara 79–87 persen. Kondisi ini masih mendukung aktivitas luar ruang, meski warga diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca.

Sementara itu, Jakarta Pusat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 24–27 derajat Celsius dan kelembapan 75–96 persen. Hujan ringan juga berpotensi terjadi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan suhu rata-rata 23–27 derajat Celsius dan kelembapan udara yang mencapai lebih dari 95 persen di beberapa waktu.

Untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan turun sepanjang hari. Suhu udara di Jakarta Utara berada di kisaran 24–27 derajat Celsius, sedangkan Jakarta Selatan sedikit lebih hangat dengan suhu 23–28 derajat Celsius. Tingkat kelembapan di kedua wilayah ini tergolong tinggi, yakni hingga 99 persen.

Masyarakat diimbau untuk menyiapkan perlengkapan hujan saat beraktivitas dan tetap berhati-hati, terutama di daerah rawan genangan. Kondisi cuaca yang lembap juga dapat memengaruhi kesehatan, sehingga menjaga daya tahan tubuh tetap penting.

(Awaludin)

      
