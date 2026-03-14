Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Disertai Petir

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (14/3/2026) diprakirakan didominasi kondisi berawan tebal hingga hujan ringan.

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cerah berawan hingga berawan tebal diprediksi terjadi pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Namun, terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 28 derajat Celsius. Adapun wilayah lainnya di Jabodetabek diprakirakan memiliki suhu antara 22 hingga 32 derajat Celsius.