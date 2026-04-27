HOME NEWS NASIONAL

Hokkaido Jepang Diguncang GempaM6,0, BMKG: Tak Berdampak ke Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |07:18 WIB
Gempa Landa Hokkaido Jepang (foto: freepik)
JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Hokkaido, Jepang, pada Senin (27/4/2026) pukul 03.23.57 WIB. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono.

Episenter gempa terletak pada koordinat 42,70° Lintang Utara dan 142,82° Bujur Timur, dengan kedalaman 95 kilometer.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa menengah yang dipicu aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Okhotsk. “Gempa ini memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal),” jelasnya.

 

