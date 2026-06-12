Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Sepanjang Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |05:01 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Sepanjang Hari
Cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) cerah pada Jumat (12/6/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara di wilayah Tangerang, cuaca cerah diprediksi terjadi di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun Kabupaten Tangerang diperkirakan berawan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221796/cuaca-W9hu_large.jpg
Waspada! Hujan Ringan hingga Lebat Intai Sejumlah Wilayah 4 Hari ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/338/3220438/hujan-GC0X_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jakarta, Hujan Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218940/badai_monsun-tGlf_large.jpg
Indonesia dan 4 Negara Pantau Badai Monsun di Teluk Benggala, BMKG Ungkap Dampak Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216176/cuaca_ekstrem-TpAf_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Potensi Terjang Jabodetabek hingga 7 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214129/cuaca-YZEp_large.jpg
Hujan Angin Terjang Bogor, Puluhan Rumah Rusak dan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209416/cuaca-2aBU_large.jpg
Waspada! Potensi Hujan Sangat Lebat di Jabodetabek hingga 2 April
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement