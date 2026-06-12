Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) cerah pada Jumat (12/6/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Kepulauan Seribu diperkirakan berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara di wilayah Tangerang, cuaca cerah diprediksi terjadi di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun Kabupaten Tangerang diperkirakan berawan.

(Arief Setyadi )

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