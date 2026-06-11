Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (11/6/2026), didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari.

Pada dini hari, cuaca secara umum diprediksi berawan hingga berawan tebal. Memasuki pagi hari, kondisi atmosfer berangsur membaik dengan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan tetap didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca terkini.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprediksi memiliki suhu antara 26 hingga 34 derajat Celsius.