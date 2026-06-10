Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (10/6/2026) didominasi kondisi berawan.

Melansir laman BMKG, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, kondisi berawan juga diprediksi menyelimuti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun di wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca berawan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Secara umum, seluruh wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.