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BMKG: 48,9% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncak Juli-September 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |10:02 WIB
BMKG: 48,9% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau, Puncak Juli-September 2026
Musim kemarau (Foto: Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 48,9% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan 47,16% wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal. Bahkan, pada periode Juli hingga Oktober 2026, lebih dari 80% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal.

“Puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September,” ungkap Ardhasena, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Ardhasena mengatakan, fenomena anomali iklim El Nino telah berkembang dan berdasarkan prediksi terbaru BMKG berpotensi mencapai intensitas yang kuat.

“Kondisi ini diprediksi dapat mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang,” ujarnya.

BMKG, kata Ardhasena, mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagi sektor pertanian, katanya, perlu dilakukan penyesuaian jadwal tanam. Penggunaan varietas tahan kering, berumur panjang, serta diversifikasi tanaman palawija menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

“BMKG terus memantau perkembangan iklim dan memperbarui informasi iklim serta prediksi setiap 10 hari. Pantau selalu informasi resmi BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan agar dampak kemarau dan El Nino dapat diantisipasi sejak dini,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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