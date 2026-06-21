Kemarau Picu Kekeringan di Tiga Provinsi, BNPB Distribusikan Air Bersih

JAKARTA - Kekeringan akibat kemarau telah melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Indonesia hingga Minggu (21/6/2026), demikian dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketiga provinsi yang terdampak adalah Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bencana kekeringan melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak awal Juni 2026.

"Wilayah terdampak antara lain Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, dan Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Merespons hal itu, BPBD Kabupaten Bekasi mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter ke dua desa terdampak," ungkap Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kejadian serupa turut melanda wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPBD Kabupaten Bima melakukan distribusi air bersih sebanyak 10.000 liter air kepada warga yang berada di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, pada Sabtu (20/6).

"Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan dan kesulitan air bersih yang dialami warga," katanya.