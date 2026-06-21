Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemarau Picu Kekeringan di Tiga Provinsi, BNPB Distribusikan Air Bersih

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |20:05 WIB
Kemarau Picu Kekeringan di Tiga Provinsi, BNPB Distribusikan Air Bersih
BPBD Klaten menyalurkan air ke wilayah yang mengalami kekeringan.
A
A
A

JAKARTA - Kekeringan akibat kemarau telah melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Indonesia hingga Minggu (21/6/2026), demikian dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketiga provinsi yang terdampak adalah Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan bencana kekeringan melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak awal Juni 2026.

"Wilayah terdampak antara lain Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, dan Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Merespons hal itu, BPBD Kabupaten Bekasi mendistribusikan air bersih sebanyak 10.000 liter ke dua desa terdampak," ungkap Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kejadian serupa turut melanda wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPBD Kabupaten Bima melakukan distribusi air bersih sebanyak 10.000 liter air kepada warga yang berada di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, pada Sabtu (20/6).

"Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan dan kesulitan air bersih yang dialami warga," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/340/3225736//ilustrasi-Yhek_large.jpg
BNPB: Karhutla Landa Dua Provinsi, Hanguskan 8,3 Hektare Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/340/3225589//kekeringan-Wjr8_large.jpg
Musim Kemarau Datang, Kekeringan Ancam Warga Banyumas hingga Bondowoso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/470/3225464//menteri_pu-lP09_large.jpg
Menteri PU Siap Bentuk Satgas Khusus El Nino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224887//bangunan_rusak_imbas_dari_gempa_di_sulteng-S6Kx_large.jpg
Gempa M6,7 Guncang Sulteng, Satu Orang Tewas 312 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224871//ilustrasi-SY5h_large.jpg
Sebulan Tak Turun Hujan, Beberapa Wilayah di Bekasi Kekeringan dan Kesulitan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/340/3224380//kekeringan-wPuV_large.jpg
Kekeringan Mulai Melanda, BNPB: Tiga Kabupaten Alami Krisis Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement