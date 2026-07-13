BMKG Pantau Siklon Tropis Haishen, Ini Dampaknya bagi Cuaca Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta mendeteksi tumbuhnya Siklon Tropis Haishen di Samudra Pasifik utara Papua. Siklon yang berasal dari Bibit Siklon Tropis 97W ini kini berada pada kategori 1 dan diprediksi akan terus bergerak ke arah utara, menjauhi wilayah Indonesia.

"Siklon Tropis Haishen berkembang dari Bibit Siklon Tropis 97W yang mencapai intensitas siklon tropis pada 13 Juli 2026 pukul 07.00 WIB. Sistem ini memasuki wilayah monitoring TCWC Jakarta pada 12 Juli 2026 pukul 19.00 WIB. Saat ini, posisi siklon berada di Samudra Pasifik utara Papua," tulis BMKG melalui akun media sosial resminya, Senin (13/7/2026).

Meskipun Siklon Tropis Haishen tidak berada langsung di daratan Indonesia, BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai dampak tidak langsung yang dapat memengaruhi kondisi cuaca dan perairan di sejumlah wilayah selama 24 jam ke depan atau setidaknya hingga Selasa 14 Juli pagi.

BMKG melaporkan keberadaan Siklon Tropis Haishen diprediksi akan memicu hujan dengan intensitas sedang di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selain potensi hujan, masyarakat juga perlu mewaspadai kondisi perairan karena siklon ini berpotensi memicu gelombang laut tinggi dalam kategori Moderate Sea dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter.

Wilayah yang terdampak gelombang tinggi tersebut meliputi Perairan Kepulauan Sangihe hingga Talaud, Laut Maluku bagian utara, serta kawasan Samudra Pasifik di utara Maluku hingga Papua Barat Daya.

BMKG memprediksi kecepatan angin maksimum siklon ini akan tetap persisten dalam satu hari ke depan. Sebab itu, warga yang berada di wilayah terdampak, khususnya para nelayan dan pelaku transportasi laut, diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba serta potensi gelombang tinggi.

"Masyarakat pesisir dan pelayaran di wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan, gelombang tinggi, dan kondisi cuaca yang dapat berubah secara cepat," imbau BMKG.

(Arief Setyadi )

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