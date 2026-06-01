Waspada! Hujan Ringan hingga Lebat Intai Sejumlah Wilayah 4 Hari ke Depan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca hujan yang diperkirakan terjadi dalam empat hari ke depan di sejumlah wilayah Indonesia. Cuaca umumnya akan didominasi hujan ringan hingga hujan lebat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.

"Selain itu, hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi dengan tingkat peringatan dini sebagai berikut: Siaga (hujan lebat hingga sangat lebat) di Papua Pegunungan," ujarnya, Minggu (31/5/2026).

BNPB juga menyebut potensi angin kencang perlu diwaspadai di Aceh, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Muhari mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat di daerah rawan banjir diminta memantau kondisi sungai dan segera melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi peningkatan debit air yang membahayakan.

Warga juga diminta mewaspadai potensi angin kencang dengan menghindari area yang berisiko terdampak pohon tumbang maupun bangunan yang rentan mengalami kerusakan.

"Sementara itu, masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan diminta untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta segera melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat," katanya.

(Arief Setyadi )

