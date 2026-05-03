Waspada! Hujan Sangat Lebat Potensi Terjang Jabodetabek hingga 7 Mei

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan lebat-sangat lebat hingga Kamis 7 Mei 2026 mendatang.

“Peringatan dini cuaca Jabodetabek. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat 3–7 Mei 2026,” tulis BMKG melalui akun Instagramnya dilihat Minggu (3/5/2026).

Berikut peringatan dini cuaca di Jabodetabek menurut BMKG hingga 7 Mei mendatang:

3 Mei 2026:

Hujan sedang-lebat (Waspada): Kota Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kep. Seribu, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor.

Hujan lebat-sangat lebat (Siaga): Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang, Kab. Bogor, Kota Depok.