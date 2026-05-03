Tragis! Bocah Diduga Dilecehkan Usai Dicekoki Miras, Polisi Buru Pelaku Utama

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kasus bocah D (17) di Cipondoh, Kota Tangerang yang diduga menjadi korban persetubuhan dan pencabulan, usai dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Kini, polisi mengejar terduga pelaku utama.

Kanit PPA Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suwito menjelaskan, pada kejadian terdapat empat orang pria berinisial I, A, A dan R.

“Ini ada 4 orang waktu di TKP. 4 orang itu inisialnya I, A, A dan R. Untuk R ini yang memfoto, sedangkan I ini yang terlihat di foto memegang dada korban,” kata Suwito kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Dia menerangkan, ketiga orang berinisial A, A dan R sudah diamankan. Saat ini, kata dia, pihaknya mengejar I diduga pelaku utama yang mengajak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan pelecehan.

“Kami akan melakukan upaya pengejaran pelaku utama yang berinisial I. Ini yang ngajak minuman keras dan menurut pengakuan korban melakukan persetubuhan pada korban, pada saat mabuk dan tidak sadarkan diri,” ujar dia.