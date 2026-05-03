Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Bocah Diduga Dilecehkan Usai Dicekoki Miras, Polisi Buru Pelaku Utama

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |03:10 WIB
Tragis! Bocah Diduga Dilecehkan Usai Dicekoki Miras, Polisi Buru Pelaku Utama
Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kasus bocah D (17) di Cipondoh, Kota Tangerang yang diduga menjadi korban persetubuhan dan pencabulan, usai dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Kini, polisi mengejar terduga pelaku utama.

Kanit PPA Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suwito menjelaskan, pada kejadian terdapat empat orang pria berinisial I, A, A dan R.

“Ini ada 4 orang waktu di TKP. 4 orang itu inisialnya I, A, A dan R. Untuk R ini yang memfoto, sedangkan I ini yang terlihat di foto memegang dada korban,” kata Suwito kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).

Dia menerangkan, ketiga orang berinisial A, A dan R sudah diamankan. Saat ini, kata dia, pihaknya mengejar I diduga pelaku utama yang mengajak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan pelecehan.

“Kami akan melakukan upaya pengejaran pelaku utama yang berinisial I. Ini yang ngajak minuman keras dan menurut pengakuan korban melakukan persetubuhan pada korban, pada saat mabuk dan tidak sadarkan diri,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216051//pelecehan_seksual_anak-Lrft_large.jpg
Viral Wanita di Cipondoh Diduga Dicabuli Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/612/3215470//rachel-T60i_large.jpg
Rachel Vennya Bela Selebgram yang Dihujat karena Ngaku Jadi Korban Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/612/3215405//viral-B1Dn_large.jpg
Viral! Selebgram Cerita Jadi Korban Pelecehan, Netizen Tak Percaya Justru Menghujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/612/3214720//pelecehan-bVOi_large.jpg
Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/338/3214615//pelecehan_seksual-TKl2_large.jpg
Viral! Dua Pria Cekcok di KRL Jakarta–Bogor, Diduga Gegara Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/65/3214593//pendidikan-vnEe_large.jpg
Ini Pendidikan Syekh Ahmad Misry, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement