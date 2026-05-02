Viral Wanita di Cipondoh Diduga Dicabuli Usai Dicekoki Miras

TANGERANG - Viral di media sosial seorang anak inisial D di Cipondoh, Kota Tangerang diduga menjadi korban pencabulan. Polisi masih mendalami kejadian tersebut.

1. Wanita Dicabuli

Dalam unggahan yang dilihat, ada tampilan screenshot WhatsApp yang diduga antara korban dan terduga pelaku. Unggahan itu juga menampilkan sebuah foto yang diduga merupakan korban dan pelaku.

Foto tersebut menampilkan seorang perempuan bersama tiga pria. Unggahan viral itu menarasikan korban dicekoki miras hingga tak sadarkan diri. Korban lalu diduga dicabuli.

Unggahan itu juga menampilkan surat tanda terima laporan polisi dari korban terkait peristiwa ini di Polres Metro Tangerang Kota. Laporan polisi perkara ini teregister dengan nomor LP/B/920/IV/2026/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 27 April 2026.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parikhesit, membenarkan adanya laporan tersebut. Dia mengatakan kejadian dugaan pencabulan itu dialami korban pada Selasa (21/4/2026).

Parikhesit belum menjelaskan rinci terkait kronologi kejadian tersebut. Dia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

"Jadi betul laporan perkaranya sudah kami terima, kami tangani. Kami sedang dalam pendalaman kemudian juga kami sedang mencari terduga pelakunya," kata AKBP Parikhesit saat dihubungi wartawan Sabtu (2/5/2026).