HOME NEWS NASIONAL

DPR Apresiasi Polisi Tangkap Guru di Tangsel Diduga Cabuli 16 Murid

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |21:52 WIB
DPR Apresiasi Polisi Tangkap Guru di Tangsel Diduga Cabuli 16 Murid
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka mengecam tindakan asusila yang diduga dilakukan oknum guru berinisial Y (55) terhadap belasan muridnya di SDN Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Menurutnya, tindakan tersebut mencoreng wajah dunia pendidikan.

"Ini tindakan yang sangat biadab dan tidak bisa ditoleransi. Seorang pendidik yang seharusnya menjadi pelindung dan teladan, justru menjadi predator bagi anak didiknya sendiri," ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Terduga pelaku telah ditangkap pada Senin 19 Januari 2026. Ia pun mengapresiasi langkah cepat kepolisian dan meminta proses hukum ditegakkan secara transparan agar hukuman yang diberikan bisa maksimal.

"Saya minta penegak hukum tidak ragu menerapkan pasal berlapis dengan ancaman maksimal. Jumlah korbannya masif, 16 anak. Ini kejahatan luar biasa," katanya. 

Martin menegaskan, proses pemulihan trauma korban juga harus menjadi perhatian. Di sini, Pemerintah Kota Tangsel dan dinas terkait agar bisa turun memberikan pendampingan psikologis secara intensif terhadap para korban.

"Fokus kita jangan hanya pada pelaku, tapi juga pemulihan korban. Masa depan 16 anak ini harus diselamatkan. Trauma healing harus segera dilakukan agar psikis mereka tidak terganggu secara permanen," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
