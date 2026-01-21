Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Parah! Oknum Guru SDN di Tangsel Beri Uang Rp5 Ribu Usai Cabuli Siswa di Sekolah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |15:26 WIB
TANGSEL - Polisi mengungkap ulah oknum guru YP (54), pelaku pencabulan terhadap siswa SDN di Serpong, Tangerang Selatan, Banten memberikan uang kepada korban. Pelaku memberikan sejumlah usai melakukan aksinya.

“Kalau diimingi-mingi secara eksplisit tidak, namun memang dari terduga pelaku ini setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dia memberikan uang untuk uang jajan sekitar dari Rp5 ribu hingga Rp10 ribu,” kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan dikutip Rabu (21/1/2026).

Wira menyebut YP melakukan pencabulan saat berada di sekolah. Tindakan pencabulan YP sudah berlangsung sejak 2023.

Dia mengatakan, korban-korban yang telah teridentifikasi atas ulah bejat oknum guru cabul tersebut adalah anak laki-laki.

“Untuk sementara korban yang teridentifikasi adalah laki-laki. Untuk modus, memang si pelaku atau terduga pelaku ini melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur dilakukan di lingkungan sekolah,” ujar dia.

Wira menambahkan, jumlah korban masih mungkin bertambah. Untuk itu dia meminta bagi korban untuk tidak segan untuk melapor.

"Kita juga berkolaborasi dengan para wali murid dan pihak sekolah dimana kita sangat membuka luas untuk para korban yang sementara ini belum melaporkan ataupun belum memberitahu kepada pihak sekolah untuk segera melaporkan kepada kami ke Satreskrim Polres Tangsel,” ujarnya.

 

