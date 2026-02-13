Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Masalah Sampah di Tangsel, Pemerintah Dorong Kesadaran Warga Jaga Kebersihan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |23:06 WIB
Atasi Masalah Sampah di Tangsel, Pemerintah Dorong Kesadaran Warga Jaga Kebersihan
Pemerintah dorong kesadaran warga jaga kebersihan di Tangsel (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL – Persoalan sampah masih menjadi perhatian, khususnya di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan pun mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan.

Bahkan, dirinya memimpin langsung kegiatan bersih-bersih di Kelurahan Jombang, Ciputat, sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat kelurahan, dan warga setempat. 

Mereka membersihkan sejumlah titik yang kerap dipenuhi sampah, terutama di pinggir jalan dan saluran air.

Pilar menyoroti kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang masih rendah. Ia mengaku prihatin melihat banyaknya puntung rokok dan sampah plastik berserakan.

“Kita lihat tuh, banyak sekali puntung rokok. Orang lewat naik angkot lempar, bawa motor lempar sampah ke pinggir jalan. Ini kebiasaan buruk yang harus dihilangkan,” ujarnya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Topik Artikel :
kebersihan tangsel Sampah
