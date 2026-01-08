Demo Dicuekin, Mahasiswa Ngamuk Buang Sampah 2 Truk ke Kantor Wali Kota Tangsel

TANGSEL – Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa dua truk bermuatan sampah busuk di halaman Kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (8/1/2026). Mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut memaksa masuk mendekati bagian depan gedung.

Aksi saling dorong sempat terjadi ketika petugas gabungan, dibantu sejumlah orang, mengadang massa.

Untuk menghindari kekacauan yang lebih luas, petugas akhirnya membiarkan massa meringsek lebih ke dalam area kantor. Namun, laju dua truk tersebut kembali diadang mobil patroli Satpol PP yang diparkir melintang.

Dalam orasinya, mahasiswa mengaku kesabarannya telah habis karena hingga kini pemerintah belum juga menyelesaikan persoalan sampah. Massa kemudian menurunkan dan melempar seluruh muatan sampah ke halaman kantor wali kota.

Aroma busuk pun tercium menyengat di sekitar halaman depan kantor wali kota. Meski demikian, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tidak menemui massa dengan alasan sedang tidak berada di kantor.