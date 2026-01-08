Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Dicuekin, Mahasiswa Ngamuk Buang Sampah 2 Truk ke Kantor Wali Kota Tangsel

Hambali , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |23:27 WIB
Demo Dicuekin, Mahasiswa Ngamuk Buang Sampah 2 Truk ke Kantor Wali Kota Tangsel
Mahasiswa ngamuk buang sampah di Kantor Wali Kota Tangsel (Foto: Hambali/Okezone)
A
A
A

TANGSEL – Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa dua truk bermuatan sampah busuk di halaman Kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (8/1/2026). Mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut memaksa masuk mendekati bagian depan gedung. 

Aksi saling dorong sempat terjadi ketika petugas gabungan, dibantu sejumlah orang, mengadang massa.

Untuk menghindari kekacauan yang lebih luas, petugas akhirnya membiarkan massa meringsek lebih ke dalam area kantor. Namun, laju dua truk tersebut kembali diadang mobil patroli Satpol PP yang diparkir melintang.

Dalam orasinya, mahasiswa mengaku kesabarannya telah habis karena hingga kini pemerintah belum juga menyelesaikan persoalan sampah. Massa kemudian menurunkan dan melempar seluruh muatan sampah ke halaman kantor wali kota.

Aroma busuk pun tercium menyengat di sekitar halaman depan kantor wali kota. Meski demikian, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tidak menemui massa dengan alasan sedang tidak berada di kantor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Mahasiswa tangsel Sampah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193093/tangsel-OJ4b_large.jpg
Masalah Sampah di Tangsel, Benyamin: Penanganannya Bakal Diperkuat dari Hulu ke Hilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193018/sampah-CmXT_large.jpg
Duh! Sampah Jakarta Capai 91,41 Ton saat Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181905/pramono_anung-mbpB_large.jpg
Pramono Angkat Bicara soal Nasib RDF Rorotan yang Viral karena Timbulkan Bau Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181824/viral-EKaF_large.jpg
Viral Puluhan Anak Sakit Diduga Akibat Bau Busuk RDF Rorotan, Ini Penjelasan Anak Buah Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180431/pemerintah-wSJF_large.jpg
Bakar Sampah Sembarangan di Jakarta Akan Disanksi, Begini Penjelasan Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/338/3165602/sampah-w1M8_large.jpg
Demo Rusuh di DPR Sisakan 18,7 Ton Sampah 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement