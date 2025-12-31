Gunungan Sampah TPST Bantargebang Longsor, Tiga Truk Tertimbun

JAKARTA – Gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, longsor. Akibatnya, tiga unit truk sampah tertimpa dan terperosok ke kali.

"Iya, longsor. Truk tertimpa sampah. Itu sampah sudah terlalu tinggi, saat truk melintas tertimpa sampah hingga akhirnya masuk ke dalam kali. Wilayah Sumur Batu, ada tiga kendaraan truk sampah yang terperosok ke kali," kata Kapolsek Bantargebang, Kompol Sukadi kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Sukadi menerangkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Ia mengatakan, gunungan sampah di lokasi sudah terlalu tinggi hingga akhirnya longsor dan menimpa truk yang melintas.

"Karena longsoran sampah itu, kali tidak meluap, sementara belum. Ini sudah mulai dievakuasi, sampah sudah mulai diangkut menggunakan alat berat," ujarnya.