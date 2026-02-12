Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Panggil Mendiktisaintek ke Istana, Bahas Teknologi Pengelolaan Sampah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:38 WIB
Prabowo Panggil Mendiktisaintek ke Istana, Bahas Teknologi Pengelolaan Sampah
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Tampak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, yang telah tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Selain itu, tampak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang juga merapat ke Istana.

"Saya belum tahu nanti mungkin abis itu, mungkin melanjutkan (teknologi pengelolaan) yang sampah mikro kemarin," kata Brian.

Brian mengaku belum mengetahui siapa saja menteri-menteri yang diundang oleh Presiden Prabowo. Ia hanya menyebut ada 7 orang. "Belum tahu juga katanya ada 7 orang yang diundang," ujarnya.

Saat ditanyai perihal kampus mana saja yang sudah memulai menggunakan teknologi tersebut, Brian menjelaskan sudah ada kurang lebih 20 kampus.

"Sudah banyak. UGM, ITB, ITB baru akan mulai, UNDIP sudah, ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan," tandasnya.
 

(Awaludin)

      
