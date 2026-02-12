Israel Resmi Bergabung dengan Indonesia dan Puluhan Negara dalam Dewan Perdamaian Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. (Foto: X/@netanyahu)

JAKARTA – Israel secara resmi pada Rabu (11/2/2026) bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza menjelang pertemuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih.

Netanyahu menandatangani dokumen tersebut di hadapan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sesaat sebelum pembicaraan yang dijadwalkan dengan Trump. Langkah ini menandai perkembangan diplomatik saat kedua pemimpin bersiap membahas keamanan regional dan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, demikian dilansir Fox News.

Pada Rabu, Netanyahu mengatakan bahwa meskipun pembicaraan dengan Trump akan mencakup beberapa isu, termasuk Gaza, pembicaraan tersebut akan “terutama” berpusat pada negosiasi dengan Iran.

Para pemimpin dari 17 negara berpartisipasi dalam upacara penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Gaza pertama di Davos, Swiss, pada akhir Januari, termasuk presiden dan pejabat pemerintah senior lainnya dari Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, serta Asia Tengah dan Tenggara.

Indonesia telah mengumumkan keputusan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza pekan lalu. Saat ini diketahui setidaknya 25 negara telah bergabung dalam inisiatif yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump ini.