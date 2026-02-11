Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Palestina Serukan Negara-Negara Kuat Hentikan Langkah Israel untuk Aneksasi Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |11:33 WIB
Palestina Serukan Negara-Negara Kuat Hentikan Langkah Israel untuk Aneksasi Tepi Barat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan langkah-langkah Israel baru-baru ini dalam memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Duta Besar Riyad Mansour menyebut langkah Israel ini sama dengan “aneksasi tanah rakyat Palestina.”

Ditemani oleh perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Dubes Mansour mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Selasa (10/2/2026) bahwa Palestina sedang “memobilisasi” secara diplomatik melawan upaya Israel yang “ilegal.”

“Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra yang kuat… akan menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini,” kata Mansour sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2/2026) menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200805//tni-pPiV_large.jpg
TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza, Personelnya Prajurit Pilihan dan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/18/3199828//jeffrey_epstein-1JOZ_large.jpg
Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Mata-mata Mossad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199765//pemerintah-xEHa_large.jpg
Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199742//kepala_badan_komunikasi_pemerintah_angga_raka_prabowo-VCri_large.jpg
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Kebijakan Luar Negeri Prabowo Tak Pernah Korbankan Kepentingan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199698//prabowo-7xzt_large.jpg
Indonesia Gabung Board of Peace Setelah Konsultasi dengan Tujuh Negara Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199704//viral-JfKz_large.jpg
Heboh Logo NU Diedit Jadi ‘Netanyahu United’, Polda Metro: Dalam Penyelidikan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement