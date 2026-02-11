Palestina Serukan Negara-Negara Kuat Hentikan Langkah Israel untuk Aneksasi Tepi Barat

JAKARTA – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan langkah-langkah Israel baru-baru ini dalam memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Duta Besar Riyad Mansour menyebut langkah Israel ini sama dengan “aneksasi tanah rakyat Palestina.”

Ditemani oleh perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Dubes Mansour mengatakan kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Selasa (10/2/2026) bahwa Palestina sedang “memobilisasi” secara diplomatik melawan upaya Israel yang “ilegal.”

“Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra yang kuat… akan menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini,” kata Mansour sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2/2026) menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.