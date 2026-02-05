Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Kebijakan Luar Negeri Prabowo Tak Pernah Korbankan Kepentingan Nasional

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menjalankan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab penuh terhadap kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia.

Angga menyampaikan, keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif diplomasi internasional, termasuk yang berkaitan dengan upaya perdamaian di Gaza, tidak pernah dimaksudkan untuk mengorbankan kedaulatan negara, keamanan nasional, maupun keselamatan warga negara Indonesia.

"Presiden Prabowo menegaskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia. Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan," ujar Angga, Kamis (5/2/2026).

Menurut Angga, Prabowo justru membuka ruang diskusi yang luas dan transparan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh nasional, mantan pejabat negara, akademisi, hingga praktisi diplomasi. Tujuannya agar setiap kebijakan luar negeri diuji secara kritis sebelum diambil keputusan.