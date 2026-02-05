Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |07:11 WIB
Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta
Pengalihan arus lalu lintas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Kamis, 5 Februari hingga Sabtu, 7 Februari 2026. Selama rangkaian kunjungan tersebut, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan mengalami pengalihan arus lalu lintas sementara.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan, kunjungan PM Australia akan diisi dengan sejumlah agenda kenegaraan yang memerlukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas khusus.

"Indonesia menerima kunjungan Perdana Menteri Australia YM Anthony Albanese dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan," ujar Komarudin, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan kenegaraan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, terutama saat rombongan PM Australia melintas di jalur yang telah ditentukan.

"Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Penutupan bersifat situasional dan hanya berlangsung singkat," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199708//menlu_sugiono-HVPj_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Tokoh Diplomasi dan DPR, Ini Kata Menlu Sugiono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199698//prabowo-7xzt_large.jpg
Indonesia Gabung Board of Peace Setelah Konsultasi dengan Tujuh Negara Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199682//prabowo-IsHM_large.jpg
Prabowo Beri Atensi Khusus Kasus Bunuh Diri Anak SD di NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199629//pemerintah-XS6T_large.jpg
Sejumlah Mantan Menlu Dipanggil Prabowo, Marty Natalegawa Naik Mercy Tua ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199607//mantan_menlu_mary_natalegawa-HRMG_large.jpg
Prabowo Undang Eks Menlu ke Istana, Marty Natalegawa hingga Retno Marsudi Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199570//ketum_pkb-OXgu_large.jpg
Sambangi Istana, Cak Imin Boyong Pengurus PKB Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement