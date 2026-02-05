Kunjungan PM Australia, Polisi Alihkan Lalu Lintas di 8 Ruas Jalan Jakarta

JAKARTA – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Kamis, 5 Februari hingga Sabtu, 7 Februari 2026. Selama rangkaian kunjungan tersebut, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan mengalami pengalihan arus lalu lintas sementara.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan, kunjungan PM Australia akan diisi dengan sejumlah agenda kenegaraan yang memerlukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas khusus.

"Indonesia menerima kunjungan Perdana Menteri Australia YM Anthony Albanese dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan," ujar Komarudin, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan kenegaraan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, terutama saat rombongan PM Australia melintas di jalur yang telah ditentukan.

"Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Penutupan bersifat situasional dan hanya berlangsung singkat," jelasnya.