Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Mata-mata Mossad

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |15:13 WIB
Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Mata-mata Mossad
Jeffrey Epstein. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Seorang informan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) yang menyamar mengatakan bahwa ia yakin miliarder sekaligus pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein adalah mata-mata Israel, menurut sebuah dokumen pemerintah. Dokumen tersebut termasuk di antara jutaan halaman yang dirilis pekan lalu oleh Departemen Kehakiman AS.

Dokumen itu menceritakan informan, yang diidentifikasi sebagai confidential human source (CHS), menuduh bahwa pengacara Epstein, Alan Dershowitz, mengatakan kepada Jaksa Agung AS untuk Distrik Selatan Florida saat itu, Alex Acosta, bahwa Epstein "terlibat dalam dinas intelijen AS dan sekutu".

"CHS berbagi rekaman panggilan telepon antara Dershowitz dan Epstein yang ia catat. Setelah panggilan ini, Mossad kemudian akan menghubungi Dershowitz untuk memberikan pengarahan. Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan dilatih sebagai mata-mata di bawahnya," kata dokumen tersebut, sebagaimana dilansir TRT World.

Dokumen itu menambahkan bahwa Barak "percaya Netanyahu adalah seorang kriminal" dan bahwa informan "menjadi yakin Epstein adalah agen Mossad yang direkrut" di tengah persaingan regional yang melibatkan Israel.

Dokumen tersebut juga menyertakan catatan untuk "lihat laporan sebelumnya", meskipun tidak jelas laporan mana yang dimaksud.

Informan itu selanjutnya mengatakan kepada FBI bahwa Dershowitz diduga pernah menyatakan, "jika dia muda lagi, dia akan memegang senjata kejut sebagai agen intelijen Israel (Mossad)".

 

