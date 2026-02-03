Namanya Disebut 1.000 Kali di Berkas Epstein, Putri Mahkota Norwegia Akui Khilaf

OSLO – Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit menjadi sorotan baru-baru ini setelah namanya muncul lebih dari 1.000 kali dalam berkas-berkas terbaru terkait miliarder pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein.

Jutaan dokumen berkas Epstein, yang dirilis Departemen Kehakiman AS pada Jumat (30/1/2026), mengungkap hubungan antara sang putri mahkota dengan Epstein. Kumpulan berkas tersebut menyertakan korespondensi email yang ekstensif antara Mette-Marit dan Epstein, setelah pria itu dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual terhadap anak-anak pada 2008.

Pada Sabtu (31/1/2026), Mette-Marit, istri dari pewaris takhta Haakon, meminta maaf karena tetap menjalin kontak dengan Epstein. Ia mengatakan bahwa hal itu menunjukkan kekhilafan dan penilaian yang buruk dari dirinya.

"Jeffrey Epstein sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Saya harus bertanggung jawab karena tidak menyelidiki latar belakang Epstein secara lebih menyeluruh, dan karena tidak menyadari lebih awal seperti apa sebenarnya dia. Saya sangat menyesali hal ini, dan ini adalah tanggung jawab yang harus saya pikul. Saya menunjukkan penilaian yang buruk dan menyesal telah melakukan kontak apa pun dengan Epstein. Ini sungguh memalukan," kata Mette-Marit dalam pernyataannya.