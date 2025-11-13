Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Surel Pelaku Kejahatan Seks Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Trump Berulang Kali Muncul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |08:47 WIB
Surel Pelaku Kejahatan Seks Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Trump Berulang Kali Muncul
Donald Trump dan Jeffrey Epstein diketahui memiliki hubungan dan beberapa kali berfoto bersama pada 1990-an. (Foto: X)
JAKARTA – Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) telah merilis surel yang berisi klaim dari terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein bahwa Presiden Donald Trump mengetahui adanya perempuan yang direkrut untuk perdagangan seks.

Surel tersebut merupakan bagian dari sekitar 20.000 halaman dokumen milik keluarga Epstein yang diterbitkan oleh Komite Pengawas DPR AS pada Rabu (12/11/2025). Dokumen-dokumen itu mencakup korespondensi antara Epstein dan rekan dekatnya, Ghislaine Maxwell, yang saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara atas kasus perdagangan seks dan pelanggaran terkait.

Dalam surel tahun 2011, Epstein menulis kepada Maxwell bahwa seorang korban, yang namanya disunting, “menghabiskan waktu berjam-jam di rumah saya bersamanya,” merujuk pada Trump. Dalam surel lain pada 2019 kepada jurnalis Michael Wolff, Epstein mengatakan Trump “mengetahui tentang perempuan-perempuan itu karena ia meminta (Ghislaine) untuk berhenti.”

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan Epstein beberapa kali menyebut Trump, menggambarkannya sebagai “hampir gila,” “maniak,” dan “sangat gila.” Dalam surel tahun 2018 kepada Kathryn Ruemmler, penasihat Gedung Putih era Obama, Epstein menulis, “Saya tahu betapa kotornya Donald.”

Trump mengatakan ia mengakhiri persahabatannya dengan Epstein pada awal tahun 2000-an dan menuduh Partai Demokrat menggunakan kasus tersebut untuk memfitnah dirinya serta pemerintahan yang ia pimpin. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa dokumen yang baru dirilis “sama sekali tidak membuktikan apa pun, selain fakta bahwa Presiden Trump tidak melakukan kesalahan.”

 

