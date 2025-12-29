Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah 29 Desember: Wafatnya Jurnalis Ersa Siregar hingga Bom di Bandara LaGuardia

Awaludin , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |05:30 WIB
Sejarah 29 Desember: Wafatnya Jurnalis Ersa Siregar hingga Bom di Bandara LaGuardia
Ersa Siregar (foto: dok ist)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan catatan sejarah dunia terjadi pada 29 Desember. Tanggal ini menyimpan sejumlah kejadian bersejarah, baik di Indonesia maupun mancanegara, mulai dari peristiwa duka di dunia jurnalistik, kebijakan ekonomi nasional, hingga tragedi internasional.

Untuk menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 29 Desember:

1. Wafatnya Jurnalis RCTI Ersa Siregar

Nama Ersa Siregar tercatat dalam sejarah jurnalistik Indonesia sebagai wartawan RCTI yang gugur saat menjalankan tugas peliputan konflik Aceh pada tahun 2003.

Ersa meninggal dunia setelah tertembak dalam kontak senjata antara pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Desa Alue Matang Aron, Kabupaten Aceh Timur. 

Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi dunia pers Tanah Air sekaligus pengingat risiko besar profesi jurnalis di wilayah konflik.

2. Bank Indonesia Edarkan Dua Pecahan Uang Baru

Pada 29 Desember 2004, Bank Indonesia secara resmi mengedarkan uang kertas pecahan Rp20.000 dan Rp100.000 Tahun Emisi 2004.

Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pembayaran nasional serta untuk meningkatkan kualitas dan keamanan uang rupiah yang beredar di masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
