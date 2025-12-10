Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia hingga Munculnya Penyakit Misterius di AS

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |05:30 WIB
Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia hingga Munculnya Penyakit Misterius di AS
Hari HAM Sedunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal 10 Desember mencatat sejumlah peristiwa penting di dunia. Selain diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, berbagai kejadian bersejarah lainnya juga terjadi pada tanggal ini. 

Berikut rangkuman peristiwa dan peringatan penting yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (10/12/2025): 

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (1948)

Setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Sedunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada adopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

Deklarasi tersebut berisi 30 pasal yang menjabarkan hak-hak mendasar yang harus dilindungi bagi setiap manusia, tanpa diskriminasi. Momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Berdirinya Pertamina (1957)

Pada 10 December 1957, pemerintah Indonesia mendirikan PT Pertamina (Persero) melalui penggabungan dua perusahaan negara sebelumnya: Pertamin dan Permina. Pertamina pernah memegang hak monopoli pembangunan SPBU hingga kebijakan tersebut dicabut pada 2011.

Saat ini, Pertamina mengoperasikan tujuh kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD. Perusahaan ini juga memiliki pabrik petrokimia yang mampu memproduksi 1,5 juta ton per tahun, serta pabrik LPG berkapasitas hingga 102,3 juta ton per tahun.

Unit usaha Pertamina terbagi dalam dua sektor utama:

- Sektor hulu: eksplorasi dan produksi energi.

- Sektor hilir: pengolahan, distribusi, pemasaran, dan pengiriman produk.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094316//yusril_ihza_mahendra-lVEZ_large.JPG
Hari HAM Sedunia, Yusril Pastikan Negara Jamin HAM Warga Negara Tanpa Diskriminasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094319//yusril_ihza_mahendra-cDQ2_large.JPG
Menko Yusril: Jangan Terperangkap Masa Lalu, Kita Harus Melihat ke Depan soal HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094303//natalius_pigai-nYWS_large.JPG
MenHAM Natalius Pigai: 50% Asta Cita Prabowo Banyak Menyangkut Soal HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094291//ilustrasi-5BdE_large.JPG
SETARA Institut Tegaskan Indeks HAM Indonesia dalam Satu Dekade Tak Pernah Sentuh Angka 4 dari Skala 1-7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094113//dpr-tFae_large.jpg
Hari HAM Sedunia, Ketua DPR: Negara Harus Hadir Penuhi Hak Masyarakat Termarjinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093781//ham-h9Se_large.jpg
Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia dan Munculnya Penyakit Misterius di AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement