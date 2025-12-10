Peristiwa 10 Desember: Hari HAM Sedunia hingga Munculnya Penyakit Misterius di AS

JAKARTA - Tanggal 10 Desember mencatat sejumlah peristiwa penting di dunia. Selain diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, berbagai kejadian bersejarah lainnya juga terjadi pada tanggal ini.

Berikut rangkuman peristiwa dan peringatan penting yang dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (10/12/2025):

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (1948)

Setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM Sedunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada adopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

Deklarasi tersebut berisi 30 pasal yang menjabarkan hak-hak mendasar yang harus dilindungi bagi setiap manusia, tanpa diskriminasi. Momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Berdirinya Pertamina (1957)

Pada 10 December 1957, pemerintah Indonesia mendirikan PT Pertamina (Persero) melalui penggabungan dua perusahaan negara sebelumnya: Pertamin dan Permina. Pertamina pernah memegang hak monopoli pembangunan SPBU hingga kebijakan tersebut dicabut pada 2011.

Saat ini, Pertamina mengoperasikan tujuh kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD. Perusahaan ini juga memiliki pabrik petrokimia yang mampu memproduksi 1,5 juta ton per tahun, serta pabrik LPG berkapasitas hingga 102,3 juta ton per tahun.

Unit usaha Pertamina terbagi dalam dua sektor utama:

- Sektor hulu: eksplorasi dan produksi energi.

- Sektor hilir: pengolahan, distribusi, pemasaran, dan pengiriman produk.