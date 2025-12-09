Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat M7,5 Jepang Picu Gelombang Tsunami, Puluhan Orang Jadi Korban

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |06:23 WIB
JEPANG - Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter melanda Jepang utara, melukai 23 orang dan memicu tsunami di wilayah pesisir Pasifik. Pihak berwenang memperingatkan kemungkinan gempa susulan dan peningkatan risiko gempa besar.

Pemerintah Jepang saat ini masih menaksir kerusakan akibat tsunami dan gempa bumi yang terjadi s di Samudra Pasifik, sekitar 80 kilometer (50 mil) di lepas pantai Aomori, prefektur paling utara di pulau utama Jepang, Honshu.

"Saya belum pernah mengalami guncangan sebesar ini," kata pemilik toko swalayan Nobuo Yamada kepada lembaga penyiaran publik NHK di Kota Hachinohe, melansir, apnews, Selasa (9/12/2025).

Sementara, Badan Meteorologi Jepang menyebut, tsunami setinggi 70 sentimeter terjadi di Pelabuhan Kuji di Prefektur Iwate, tepat di selatan Aomori. Selain itu, tsunami setinggi 50 sentimeter melanda komunitas pesisir lainnya di wilayah tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menyatakan 23 orang terluka, termasuk satu orang yang mengalami luka serius.

 

Halaman:
1 2
      
