Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan

TOKYO - Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Jepang. Guncangan gempa memicu peringatan tsunami dan perintah evakuasi bagi warga.

1. Gempa M7,6 Guncang Jepang

Tsunami setinggi 3 meter berpotensi melanda pantai timur laut negara tersebut setelah gempa terjadi di lepas pantai pada pukul 23.15 waktu setempat (14.15 GMT), menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA).

JMA telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur Hokkaido, Aomori, dan Iwate. Tsunami setinggi 20-50 cm (7-18 inci) terpantau di beberapa pelabuhan, kata JMA, melansir Guardian, Senin (8/12/2025).

JMA menambahkan, episentrum gempa berada 80 kilometer di lepas pantai prefektur Aomori, pada kedalaman 48 kilometer.

Dalam skala intensitas seismik satu hingga tujuh di Jepang, gempa tercatat sebagai "enam atas" di Prefektur Aomori – gempa yang cukup kuat hingga membuat seseorang tidak dapat berdiri atau bergerak tanpa merangkak.

Dalam gempa seperti itu, sebagian besar furnitur berat dapat runtuh dan ubin dinding serta kaca jendela rusak di banyak bangunan.