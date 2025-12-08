Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |23:15 WIB
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan (Ilustrasi)
A
A
A

TOKYO - Gempa berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Jepang. Guncangan gempa memicu peringatan tsunami dan perintah evakuasi bagi warga.

1. Gempa M7,6 Guncang Jepang

Tsunami setinggi 3 meter berpotensi melanda pantai timur laut negara tersebut setelah gempa terjadi di lepas pantai pada pukul 23.15 waktu setempat (14.15 GMT), menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA).

JMA telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur Hokkaido, Aomori, dan Iwate. Tsunami setinggi 20-50 cm (7-18 inci) terpantau di beberapa pelabuhan, kata JMA, melansir Guardian, Senin (8/12/2025).

JMA menambahkan, episentrum gempa berada 80 kilometer di lepas pantai prefektur Aomori, pada kedalaman 48 kilometer.

Dalam skala intensitas seismik satu hingga tujuh di Jepang, gempa tercatat sebagai "enam atas" di Prefektur Aomori – gempa yang cukup kuat hingga membuat seseorang tidak dapat berdiri atau bergerak tanpa merangkak. 

Dalam gempa seperti itu, sebagian besar furnitur berat dapat runtuh dan ubin dinding serta kaca jendela rusak di banyak bangunan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement