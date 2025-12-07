Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa magnitudo 5,3 yang mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Sabtu (6/12/2025) pukul 07.44 WIB.

1. Gempa M5,3

Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 54 Km arah barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara. Pusat gempa berada di kedalaman 85 km.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyampaikan fenomena alam yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Maluku. Dia juga menyampaikan dua daerah terdampak getaran akibat gempa bumi ini.

"Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Ternate, Manado dan Minahasa dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang)," ucapnya.

Daryono menegaskan, gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihaknya juga mencatat sampai pukul 08.05 WIB tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.





(Erha Aprili Ramadhoni)