Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |10:56 WIB
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa magnitudo 5,3 yang mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Sabtu (6/12/2025) pukul 07.44 WIB. 

1. Gempa M5,3 

Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 54 Km arah barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara. Pusat gempa berada di kedalaman 85 km.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyampaikan fenomena alam yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat adanya deformasi batuan dalam Lempeng Maluku. Dia juga menyampaikan dua daerah terdampak getaran akibat gempa bumi ini.

"Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Ternate, Manado dan Minahasa dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang)," ucapnya.

Daryono menegaskan, gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pihaknya juga mencatat sampai pukul 08.05 WIB tidak menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187387/gempa-NnWk_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nias Selatan Malam Ini, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186338/dampak_gempa_simeulue_aceh-4Pdf_large.jpg
Guncangan Gempa M6,5 Sebabkan Gudang Terbakar di Simeulue Aceh, 12 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186264/gempa-eADO_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717/gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement