INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |07:55 WIB
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG menyatakan gempa itu terjadi pukul 23.58 WIB, Sabtu (7/3/2026). Gempa berada di titik koordinat di 2.99 Lintang Selatan dan 101.63 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.7, 07-Mar-26 23:58:45 WIB, Lok:2.99 LS,101.63 BT (64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU), Kedlmn:47 Km,” demikian keterangan BMKG, dikutip Minggu (8/3/2026). 

Titik gempa berada di 64 kilometer Barat Laut Lebong, Bengkulu. Pusat gempa dengan kedalaman 47 kilometer. 

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Hingga kini, belum diketahui apakah korban jiwa maupun kerusakan akibat gempa tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
