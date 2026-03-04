Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Maluku

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di Timur Laut Maluku Barat Daya, Rabu (4/3/2026). Kedalaman gempa berada di 157 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 16.31 WIB. Koordinat gempa berada di 7.52 Lintang Selatan dan 128.87 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 04-Mar-2026 16:31:23WIB, Lok:7.52LS, 128.87BT (138 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:157 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 138 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya dengan kedalaman 157 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,”demikian keterangan BMKG.

