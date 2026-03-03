Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M6,4 Guncang Sinabang Aceh

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:31 WIB
Gempa Besar M6,4 Guncang Sinabang Aceh
Gempa Besar M6,4 Guncang Sinabang Aceh (Dok BMKG)
JAKARTA - Gempa besar berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, Selasa (3/3/2026). Gempa terjadi pukul 11.56 WIB.

1. Gempa M6,4 Guncang Sinabang

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut 61 km arah tenggara Sinabang. 

Gempa berada di titik koordinat 1,93 Lintang Utara, 96,48 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut, tepatnya di kedalaman 13 km. 

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG. 

Hingga saat ini, belum diketahui adanya dampak kerusakan maupun korban terkait gempa tersebut. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Topik Artikel :
Topik Artikel :
gempa aceh BMKG Gempa Bumi gempa
Telusuri berita news lainnya
