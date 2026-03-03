Gempa Besar M6,4 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa besar berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, Selasa (3/3/2026). Gempa terjadi pukul 11.56 WIB.

1. Gempa M6,4 Guncang Sinabang

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut 61 km arah tenggara Sinabang.

Gempa berada di titik koordinat 1,93 Lintang Utara, 96,48 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut, tepatnya di kedalaman 13 km.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.

Hingga saat ini, belum diketahui adanya dampak kerusakan maupun korban terkait gempa tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

