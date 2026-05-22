HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |08:34 WIB
Gempa Besar M5,8 Guncang Bitung Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,8 di tenggara Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) pagi ini. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan, gempa itu terjadi pukul 08.05 WIB, Jumat (22/5/2026). Koordinat gempa berada di 1,07 Lintang Utara dan 126,18 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.8, 22-Mei-26 08:05:09 WIB, Lok:1.07 LU,126.18 BT (124 km Tenggara Bitung-Sulut), kedalaman:26 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 124 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 26 kilometer.

Belum diketahui ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

