Gempa M5,0 Guncang Tanimbar Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Tanimbar, Maluku, Kamis (21/5/2026) pukul 06.12 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 231 kilometer barat laut Tanimbar, tepatnya pada koordinat 6,06 Lintang Selatan dan 130,47 Bujur Timur dengan kedalaman 137 kilometer.

“Info Gempa Mag:5.0, 21-Mei-26 06:12:56 WIB, Lok:6.06 LS,130.47 BT (231 km Barat Laut Tanimbar), Kedlmn:137 Km. Tidak Berpotensi Tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyebut informasi yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring pembaruan data.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Awaludin)

